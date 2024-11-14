Мошенники обманули орловца с помощью двойного звонка

14.11.2024 | 15:05 Криминал, Новости

Мужчина лишился 1,3 миллиона рублей.

Фото: ИА «Орелград»

О новой преступной схеме рассказали в прокуратуре Орловской области.

От действий мошенников пострадал житель города Ливны. Сначала ему позвонил первый злоумышленник. Он представился сотрудником ФНС и сообщил, что на имя орловца пришло заказное письмо – о поступлении денежных средств на банковскую карту. Чтобы отправить его по месту регистрации гражданина требовался код из СМС-сообщения. Орловец продиктовал его собеседнику.

Затем ему позвонила женщина. Она заявила, что, якобы, является сотрудником портала «Госуслуг» и сообщила о попытках взлома аккаунта, принадлежащего орловцу. После этого собеседница соединила мужчину с другими участниками преступной группы, которые выдавали себя за сотрудников банка и правоохранительных органов.

Гражданин перевёл свои денежные средства на счета, указанные мошенниками. В итоге он лишился крупной суммы денег.

По указанному факту возбуждено уголовное дело.

Прокуратура обращает внимание граждан на подобные «двойные звонки» преступников. Ведомство отмечает, что при первом звонке мошенники могут выдавать себя за сотрудников государственных структур и коммерческих организаций, предлагать пройти диспансеризацию, продлить договор и совершить иные действия. Во время повторной связи они, как правило, представляются сотрудниками правоохранительных органов.

Однако прокуратура ещё раз напоминает — граждане, которые занимаются подобной работой, никогда не просят сообщать им персональные сведения, коды из СМС или данные карт по телефону. Тем более странной должна выглядеть просьба о переводе денежных средств на какой-либо другой счёт (якобы «безопасный» или «резервный»).

ИА «Орелград»


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