Орловские чиновники объяснили рост цен на масло

По их словам, основная причина — это подорожание молока.

По актуальному вопросу высказались в Департаменте промышленности и торговли Орловской области. Соответствующий комментарий появился на странице губернатора Андрея Клычкова под записью его последнего прямого эфира.

«Рост цен на сливочное масло связан с тем, что данный продукт относится к молокоемким продуктам (для приготовления 1 килограмма масла требуется более 20 литров молока) и повышение цен производителей сырого молока оказывает на их себестоимость наибольшее влияние», – заявили в департаменте.

Чиновники привели данные ФАС, согласно которым в августе, по сравнению с июнем, молочное сырьё и молочные ингридиенты подорожали на 8-11%, а сливки — сразу на 59-70%. Также в департаменте напомнили, что повысились в цене электричество (9,1%), газ 9,2%) и горюче-смазочные материалы (8%).

Сотрудники департамента провели мониторинг и выяснили минимальные цены на сливочное масло в различных гипермаркетах и сетевых магазинах. Согласно этим данным, продукт можно приобрести:

в гипермаркете «Маяк» – от 55,80 руб. за 0,2 кг,

в гипермаркете «Линия» – от 71,99 руб. за 0,18 кг,

в супермаркете «Магнит» – от 109,99 руб. за 0,18 кг,

в гипермаркете «Европа» – от 119,90 руб. за 0,18 кг,

в супермаркете «Пятерочка» – от 169,99 руб. за 0,18 кг,

в магазине «Чеснок» – от 199,90 руб. за 0,18 кг,

в ТЦ «Атолл» – от 208,00 руб. за 0,18 кг.

«Ажиотажного спроса не наблюдается», – добавили представители орловских госслужащих.

Ранее по этому вопросу высказался сам губернатор.

ИА «Орелград»