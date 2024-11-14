На улицы Орла вернулся трамвай №4

Первый вагон отправился сегодня в 5 часов 40 минут.

Трамвай ходит по обычной схеме — от железнодорожного вокзала до школы №35 имени Перелыгина. Маршрут обслуживают три вагона. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Параллельно в Орле прекратилась работа дополнительного автобусного маршрута №4Т. Он дублировал трамвайный и вводился на время вынужденных неудобств.

Трамвайное движение по маршруту временно прекратили в связи с ремонтными работами — причём сразу с несколькими. Так, в Железнодорожном районе шла масштабная реконструкция на участке тепловых сетей. Кроме того, «ТТП» приводило в порядок пути, расположенные рядом с остановкой общественного транспорта «Школа №35».

«Были установлены дополнительные стяжки в местах поворотов и накладки на местах стыка рельсов», – пояснил генеральный директор «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Игорь Косолапов.

ИА «Орелград»