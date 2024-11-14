В Ливнах встретят мощи святого Спиридона

Ковчег с частицей мощей пробудет здесь с 16 по 24 ноября.

Православную святыню разместят в местном Сергиевском кафедральном соборе. Об этом сообщили в Ливенской епархии.

Торжественная встреча состоится 16 ноября в 17 часов, перед началом всенощного бдения. Также перед мощами будут совершаться молебные пения – в 7:30, 11:30, 13:30, 15:30 и по окончании вечернего богослужения. Проводы ковчега пройдут 24 ноября в 13:00.

Спиридон Тримифунтский — один из самых почитаемых православных святых. Он жил в Греции в третьем и четвёртом веках. Основная часть его мощей хранится на острове Корфу (Керкира).

В 2018-м году сообщалось, что частица мощей святого передана в Ливенскую епархию на постоянное хранение. Кроме того, в 2014-м в Орловской области был освящён храм в честь святого Спиридона. Он находится в Орловском муниципальном округе в деревне Спицыно.

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ИА «Орелград»