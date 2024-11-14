Один молодой орловец насмерть сбил другого

14.11.2024 | 11:40 Новости, Происшествия

ДТП произошло в Орле на улице Горького накануне вечером.

Фото: ГАИ Орловской области

Об этом рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Орловской области.

Авария случилась в 20:40 минут у дома №84. Автомобиль «Ауди Q5» ехал со стороны улицы Андрианова в сторону улицы 60 лет Октября. Машиной управлял 24-летний водитель.

В этот момент 27-летний пешеход решил перейти дорогу — в неположенном месте. Судя по видео, которые появились в соцсетях, иномарка двигалась на большой скорости. В итоге произошло столкновение.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП.

ИА «Орелград»


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