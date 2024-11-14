Орловский священник провёл службу в монастыре на Донбассе

14.11.2024 | 11:20 Новости, Общество, СВО

Его основал знаменитый схиархимандрит Зосима (Сокур).

Фото: livnyeparhia.online

В Донецкой Народной Республике побывал представитель Ливенской епархии – протодиакон Михаил Михайлов. Его сопровождал помощник главного священника в зоне проведения СВО по работе с Росгвардией – протоиерей Святослав Чурканов.

Православные священнослужители посетили Успенский Николо-Васильевский монастырь. Обитель находится под Угледаром в селе Никольское. Она хорошо известна многим верующим, так как основана известным схиархимандритом Зосимой (Сокурой). Здесь же, внутри часовни, покоятся его останки.

Священники провели здесь службу. Интересно, что часовня уцелела после обстрелов, хотя монастырский храм заметно пострадал.

Также священнослужители встретились с насельниками монастыря и обсудили возможности по оказанию помощи этой обители. Информацию сообщили в Ливенской епархии.

Фото: livnyeparhia.online
Фото: livnyeparhia.online

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования