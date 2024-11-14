Орловский священник провёл службу в монастыре на Донбассе

Его основал знаменитый схиархимандрит Зосима (Сокур).

В Донецкой Народной Республике побывал представитель Ливенской епархии – протодиакон Михаил Михайлов. Его сопровождал помощник главного священника в зоне проведения СВО по работе с Росгвардией – протоиерей Святослав Чурканов.

Православные священнослужители посетили Успенский Николо-Васильевский монастырь. Обитель находится под Угледаром в селе Никольское. Она хорошо известна многим верующим, так как основана известным схиархимандритом Зосимой (Сокурой). Здесь же, внутри часовни, покоятся его останки.

Священники провели здесь службу. Интересно, что часовня уцелела после обстрелов, хотя монастырский храм заметно пострадал.

Также священнослужители встретились с насельниками монастыря и обсудили возможности по оказанию помощи этой обители. Информацию сообщили в Ливенской епархии.

ИА «Орелград»