Орловца подозревают в серьёзном нарушении авторских прав

14.11.2024 | 12:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Нанесённый ущерб оценивается в семь миллионов рублей.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Уголовное дело возбуждено по соответствующей статье 146 УК РФ, часть 3, пункт «в» («особо крупный размер»). Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей.

Как пояснили в орловском Управлении Следственного комитета России, речь идёт об использовании справочной правовой системы, которая принадлежит одной из IT-компаний. Сначала орловец сам нелегально получил к ней доступ, а затем стал предоставлять такую возможность другим гражданам — за денежное вознаграждение. Так продолжалось с 2021 по текущий годы.

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления МВД России по Орловской области. Сейчас в его рамках проводятся необходимые действия. В частности, у подозреваемого изъяты носители информации — их отдадут на экспертизу.

По данным портала «Орловские новости», имеется в виду расширенная версия известной программы «Консультант-плюс». В УМВД уточнили, что предполагаемого злоумышленника задерживали полицейские, причём при силовой поддержке Росгвардии.

Фото: СУ СКР по Орловской области

ИА «Орелград»


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