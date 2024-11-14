Орловцы задолжали в фонд капремонта 620 миллионов рублей

В этом году удалось выполнить не все поставленные задачи.

О работе Регионального фонда капитального ремонта говорили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Как рассказал глава фонда Владимир Слизовский, на данный момент в организации накопилась задолженность по сбору средств на капремонт в 620 миллионов рублей. Об этом пишет «Орёлтаймс».

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, в этом году планировалось отремонтировать 130 домов. В 44 из них должны были сделать комплексный капремонт. Однако пока что задача выполнена не полностью. В 4 домах работы завершены, но не приняты, а ещё в 11 всё ещё продолжаются.

Также не всё хорошо с ремонтом кровель. Несмотря на наступление холодов, пока из 86 запланированных крыш отремонтированы только 74.

В следующем году в Орловской области должны сделать капитальный ремонт 195 домов. На это направят 1,8 миллиарда рублей. В 71 доме сделают комплексный капремонт, в 35 приведут в порядок крыши, а в 90 заменят лифты.

ИА «Орелград»