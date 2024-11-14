Успенский собор станет чаще кормить орловцев

Здесь раздают бесплатные горячие обеды.

Раньше получить их можно было только в среду и субботу. Теперь это доступно и по понедельникам. Раздача проводится с 13 до 14 часов. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Благотворительная работа ведётся в рамках приходского проекта «Накорми ближнего» во главе с настоятелем — иереем Дмитрием Никулиным. Горячим питанием обеспечивают бездомных, инвалидов, тех, кто испытывает финансовые трудности, а также людей, которые недавно освободились из мест лишения свободы.

«Это хорошая поддержка для тех, кто оказался в тяжелых обстоятельствах. Некоторым из них эта помощь позволяет легче пережить холода», — рассказал Дмитрий Никулин. Также приход выразил благодарность ООО «Эпеко» за оказанную финансовую помощь.

Как правило, в одну порцию входит котлета с гарниром и салатом, буханка свежего белого хлеба и чай. Каждая порция упакована в специальный бокс. Чтобы обеды не остыли, их хранят в термосумках.

Адрес Успенского (Михаило-Архангельского) собора — Орёл, Михайло-Архангельский переулок, 20.

ИА «Орелград»