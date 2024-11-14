На Орловщине райадминистрацию заставили завладеть кладбищами

Они не стояли на кадастровом учёте.
Нарушение выявили в Шаблыкинском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.
Оказалось, что здесь не прояснили статус нескольких земельных участков, где находились общественные кладбища. Известно, что они располагались в посёлке Шаблыкино на улицах Авангардовской, Колхозной и Лермонтова, а также на территории Навлинского сельского поселения.
Участки не стояли на кадастровом учёте, а также не оформлялись в муниципальную собственность. Прокуратура направила в суд соответствующие иски.
Суд удовлетворил требования. Районную администрацию обязали провести соответствующую работу.
«Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.
ИА «Орелград»