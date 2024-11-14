На Орловщине райадминистрацию заставили завладеть кладбищами

Они не стояли на кадастровом учёте.

Нарушение выявили в Шаблыкинском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Оказалось, что здесь не прояснили статус нескольких земельных участков, где находились общественные кладбища. Известно, что они располагались в посёлке Шаблыкино на улицах Авангардовской, Колхозной и Лермонтова, а также на территории Навлинского сельского поселения.

Участки не стояли на кадастровом учёте, а также не оформлялись в муниципальную собственность. Прокуратура направила в суд соответствующие иски.

Суд удовлетворил требования. Районную администрацию обязали провести соответствующую работу.

«Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»