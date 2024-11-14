Сенатор Иконников побывал в СИЗО

Политик лично ознакомился с условиями содержания заключенных.

О визите сенатора от Орловской области Василия Иконникова в следственный изолятор города Орла сообщила пресс-службе регионального Управления ФСИН России. Экскурсию по режимному учреждению политику устроил врио начальника УФСИН Александр Минаков. В сопровождении руководства следственного изолятора Иконников и Минаков осмотрели коммунально-бытовые и административно-хозяйственные помещения, а также камеры, ознакомившись с условиями содержания заключенных.

«Участники встречи посетили пищеблок, банно-прачечный комплекс, камеры, предназначенные для содержания подозреваемых и обвиняемых, а также отряд осужденных по хозяйственному обслуживанию, – добавили в пресс-службе Управления ФСИН. – Кроме того, Василий Иконников ознакомился с условиями несения службы личного состава СИЗО, посетил посты, пообщался с сотрудниками учреждения. В завершение визита сенатор Российской Федерации провел прием по личным вопросам».

Чуть ранее женскую исправительную колонию № 6 посетила замруководителя клиентской службы в Кромском районе Отделения СФР Ольга Жолудева. Она провела встречу с осужденными женщинами, которые готовятся к освобождению. Жолудева рассказала им о порядке назначения и выплаты пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению, доплатах к пенсии и льготах для пенсионеров.

«Более подробно Ольга Жолудева остановилась на вопросах оказания содействия осужденным в пенсионном обеспечении после их освобождения из исправительного учреждения, порядке и сроках обращения в отделения Социального фонда России с целью последующего получения пенсии, а также процедуре оформления необходимых для этого документов, – сообщили также в УФСИН. – В завершение встречи осужденные смогли проконсультироваться со специалистом и получить ответы на интересующие вопросы».

ИА «Орелград»