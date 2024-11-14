В Орле пять автобусов изменили маршруты

Все они относятся к междугородним.

Причиной стали работы по ремонту газопровода, которые стартовали на участке 3-й Курской улицы. Ранее из-за них здесь ввели запрет на движение любого транспорта, причём на длительный срок – до 8-го декабря.

Это повлияло и на автобусное движение. Как сообщает “Организатор перевозок”, изменятся следующие маршруты:

№106 «Орел – Становой Колодезь»,

№109 «Орел – Новодмитровка»,

№119 «Орел – к-з «Россия» – Топкое с заездом в Хотетово»,

№363 «Орел – Большая Куликовка»

и №395 «Орел – Михайловка».

Как и остальной транспорт, они будут объезжать проблемный участок по следующей схеме: 3-я Курская — 5 Августа — 1-я Курская — Пушкина — 3-я Курская — Пушкина — 1-я Курская — 5 Августа — 3-я Курская.

ИА “Орёлград”