В Орле пять автобусов изменили маршруты

14.11.2024 | 18:09 Новости, Транспорт

Все они относятся к междугородним.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Причиной стали работы по ремонту газопровода, которые стартовали на участке 3-й Курской улицы. Ранее из-за них здесь ввели запрет на движение любого транспорта, причём на длительный срок – до 8-го декабря.

Это повлияло и на автобусное движение. Как сообщает “Организатор перевозок”, изменятся следующие маршруты:

  • №106 «Орел – Становой Колодезь»,
  • №109 «Орел – Новодмитровка»,
  • №119 «Орел – к-з «Россия» – Топкое с заездом в Хотетово»,
  • №363 «Орел – Большая Куликовка»
  • и №395 «Орел – Михайловка».

Как и остальной транспорт, они будут объезжать проблемный участок по следующей схеме: 3-я Курская — 5 Августа — 1-я Курская — Пушкина — 3-я Курская — Пушкина — 1-я Курская — 5 Августа — 3-я Курская.

Фото: “Организатор перевозок”

ИА “Орёлград”


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