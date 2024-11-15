Департамент культуры займется спортом

В Орловской области вновь перераспределили полномочия.

Правительство Орловской области уже не в первый раз в этом году приняло решение о наделении новыми полномочиями профильного департамента. В данном случае речь идет о департаменте культуры, к числу полномочий которого дополнительно отнесено участие в формировании плана мероприятий по реализации «Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения». Сами основы были утверждены в мае 2024 года указом президента Владимира Путина.

«Исключено положение, согласно которому департамент осуществлял поддержку региональных и местных национально-культурных автономий, – отмечают по этому поводу аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. – С 1 сентября 2025 года департамент также будет участвовать в организации строительства, реконструкции и ремонта объектов спорта, создания и содержания иных спортивных сооружений, находящихся в собственности Орловской области, в пределах своих полномочий».

Новшества коснулись и самого регионального правительства. Так, вступили в силу поправки, внесенные депутатами Орловского облсовета в статьи 5 и 6 Закона «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области». В соответствии с ними с 5 февраля 2025 года правительство региона наделяется полномочием по принятию решения о реализации прав на оказание поддержки наставникам, привлекаемых для индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, и организациям, участвующим в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Также вступили в силу поправки в статью 5 Закона «О регулировании отдельных отношений в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Орловской области». С 1 марта 2025 года из компетенции профильного департамента исключаются полномочия по утверждению методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и иной деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Данная норма не распространяется на представителей малого и среднего предпринимательства. В целом речь идет о деятельности бизнеса, в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору. Также профильный департамент лишается полномочий по установлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной или иной деятельности указанных выше лиц.

ИА «Орелград»