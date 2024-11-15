Порядок назначения и выплаты больничного разъяснили орловцам

Необходимые пояснения содержатся в письме Социального фонда России.

С содержанием письма Социального фонда России, разосланного по регионам, местных жителей ознакомила Государственная инспекция труда в Орловской области. Разъяснения даны по вопросу назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, если страховой случай у работника начался в период действия трудового договора и продолжился после увольнения. При заболеваниях и травмах пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 60 процентов среднего заработка, если они наступили в течение 30 календарных дней после прекращения работы.

«В связи с этим СФР уточнил, что если заболевание или травма наступили еще до увольнения, пособие за весь период, в том числе и за дни после увольнения, указанным размером не ограничивается и выплачивается в размере, зависящем от страхового стажа, – сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области. – Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка, застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, – 80 процентов среднего заработка, а застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, – 60 процентов среднего заработка».

В свою очередь Отделение СФР по Орловской области сообщило, что в 2024 год жителям региона выплачено 185 тысяч пособий по нетрудоспособности, из них более 22 тысяч — по уходу за детьми. Сведения об открытии и закрытии больничного поступают работнику в личный кабинет на портале госуслуг. Отделение СФР по Орловской области производит расчет и оплату листка нетрудоспособности, который формируется в электронном виде. Назначение и оплата по нему осуществляется «проактивно».

«Размер оплаты больничного листа зависит от стажа работы взрослого и его заработка за два предыдущих года, – уточнили в Орловском отделении СФР. – В 2024 году минимальный размер пособия составляет 632,61 рублей, а максимальный — 4039,73 рублей. Если болезнь застала работника в отпуске, то следует учитывать несколько нюансов: в случае болезни взрослого больничный подлежит оплате, а отпуск может быть продлен на число дней по болезни. Если во время отпуска родителя заболел ребенок, такой больничный оплате не подлежит».

ИА «Орелград»