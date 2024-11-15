Орловцев массово осмотрят врачи

В Орловской области увеличат охват граждан диспансерным наблюдением.

Департамент здравоохранения Орловской области утвердил положение о проведении диспансерного наблюдения, включая диспансерное наблюдение работающих граждан на рабочем месте. Решение принято с целью увеличения охвата работающих граждан диспансерным наблюдением, во исполнение приказа Минздрава России. Главным врачам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Орловской области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, предписано организовать проведение диспансерного наблюдения в соответствии с новым приказом.

Согласно документу, диспансерному наблюдению подлежат граждане, страдающие отдельными хроническими неинфекционными и инфекционными заболеваниями или имеющие высокий риск их развития. Также сюда отнесены граждане, находящиеся в восстановительном периоде после перенесенных острых заболеваний и состояний, в том числе травм и отравлений. При проведении первого в текущем году диспансерного приема, осмотра или консультации одновременно организуется проведение профилактического медицинского осмотра.

Диспансерное наблюдение (ДН) устанавливается в течение трех рабочих дней после постановки диагноза при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях или получения выписного эпикриза из медицинской карты стационарного больного по результатам оказания медицинской помощи в стационарных условиях. За организацию ДН отвечает руководитель медицинской организации либо уполномоченный им заместитель.

В любом случае именно ответственное должностное лицо обязано обеспечить охват ДН не менее 70 процентов граждан с хроническими неинфекционными заболеваниями и инфекционными заболеваниями и лиц с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском и не менее 90 процентов граждан старше трудоспособного возраста. Ожидается, что новые меры приведут к сокращению числа обращений по поводу обострений хронических заболеваний среди пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением.

Также ожидается снижение числа вызовов скорой медицинской помощи для граждан, находящихся под ДН, уменьшение числа случаев и количества дней их временной нетрудоспособности лиц, сокращение числа госпитализаций, в том числе по экстренным медицинским показаниям, снижение показателей смертности, в том числе внебольничной. Диспансерное наблюдение будут проводить медицинские работники той организации, где пациент получает первичную медико-санитарную помощь, в том числе терапевт, врач общей практики, семейный врач, врачи-специалисты по отдельным заболеваниям, врач по медицинской профилактике, фельдшер и акушер.

ИА «Орелград»