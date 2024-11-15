Десятки орловских сирот получили сертификаты на жилье

Почти все из них уже купили себе квартиры.

В текущем году в Орловской области жилищные сертификаты получили 38 орловцев, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 36 человек уже купили квартиры, остальные подбирают подходящие варианты. Об этом проинформировала пресс-служба губернатора, отметившая, что жилищные сертификаты получили еще трое детей-сирот. Их вручил руководитель Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин.

«Обеспечение детей-сирот жильем – важнейшая часть нашей работы. Свое жилье – важное условие комфортной жизни. Новые правила позволяют этой уязвимой категории граждан получать сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе или на полное погашение ипотечного кредита», – говорит Сергей Латынин.

Тем временем пресс-служба Орловского областного суда отметила, что в первом полугодии 2024 года в регионе снизилось количество поступивших в суды исков с требованиями об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если в 2023 году в районные суды Орловской области поступило 90 таких исков, то в первом полугодии 2024 года их было всего 15.

С учетом остатка дел прошлого года в первой половине 2024-го орловские суды рассмотрели 17 дел данной категории. В результате 15 дел были завершены с вынесением решений об удовлетворении исковых требований, отказано в удовлетворении требований было только по одному делу, а еще одно исковое заявление было оставлено без рассмотрения. На сегодняшний день вступило в законную силу 15 судебных актов по данной категории споров.

ИА «Орелград»