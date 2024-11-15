Глава Болхова Авилов все-таки ушел со своего поста

Решение было принято спустя четыре месяца после его ареста.

Болховский городской Совет народных депутатов досрочно прекратил полномочия главы города Болхова Владимира Авилова. Как следует из решения депутатов, принято оно в связи с отставкой по собственному желанию с 12 ноября 2024 года. Решение вступило в силу с момента его принятия и уже публично обнародовано. В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в связи с досрочным прекращением полномочий Авилова горсовет постановил временно возложить исполнение полномочий главы города Болхова на заместителя главы администрации муниципального образования Наталью Толпыгину.

В этом качестве она работает с 13 ноября 2024 года. Но стоит напомнить о том, что врио главы Толпыгина стала еще в начале октября 2024 года, когда в таком статусе ее также утвердил горсовет. Теперь предыдущее постановление признано утратившим силу, а в соответствии с новым постановлением на время исполнения полномочий Толпыгину наделили правом подписания всех финансовых документов, а также правом использования электронной цифровой подписи. Данное решение также вступило в силу с момента его принятия и было обнародовано.

Напомним, мэр небольшого орловского городка Владимир Авилов прославился на всю страну в июле 2024 года, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело. Об этом тогда сообщили прокуратура и СК Орловской области. Дело было заведено по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ – по факту превышения должностных полномочий при благоустройстве объекта «Болховкин луг».

По версии следствия, Авилов помог подрядчику сдать работы, выполненные не в полном объеме и из материалов не того качества, что были предусмотрены сметой. Причем речь идет о причинении бюджету ущерба на 66 миллионов рублей. Задержание Авилова было показательным: кадры быстро разлетелись по сети. Спустя несколько дней мэр был отправлен под домашний арест. Несмотря на уголовное преследование, свой пост он не оставил. До последнего времени на официальном сайте администрации Болхова Авилов значился в качестве действующего главы города.

Авилов – местный уроженец, он родился в Болхове в 1967 году. Обучался в Болховском педагогическом училище по специальности «преподаватель труда и черчения», в 2003 году закончил Орловскую региональную академию государственной службы по специальности «менеджер, государственное и муниципальное управление». В 1990-е работал плотником на Болховском ремонтно-строительном предприятии и рабочим в начальной школе, затем два года проработал водителем в Болховской районной администрации.

С 2003 года много лет работал директором Болховского дома-интерната для престарелых, с 2016 года был депутатом Болховского городского совета народных депутатов, в 2021 году занял должность главы Болхова.

ИА «Орелград»