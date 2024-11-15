Пожарную часть XIX века отремонтируют и перепланируют

Эксперты выдали положительное заключение на проект.

Три экспертов выдало положительное заключение на проект проведения ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия. Речь идет о проекте приспособления к современному использованию памятника истории и культуры народов РФ регионального значения «Здание бывшей пожарной части», построенного в XIX веке и расположенного в Орле на улице Розы Люксембург. По мнению экспертов, все работы, предусмотренные проектом, не повлекут за собой снижение несущей способности элементов здания, общей пространственной жесткости и эксплуатационных качеств.

Кроме того, они удовлетворяют требованиям по конструктивной безопасности. Целью проекта заявлено максимальное восстановление исторического облика памятника и приспособление его для современного использования. Он предусматривает сохранение архитектурных и конструктивных особенностей здания и восстановление утраченных элементов памятника. В качестве обоснования для предложенных архитектурных решений, для восстановления утраченных элементов оформления фасадов, стали «сохранявшиеся декоративные элементы и натурные исследования».

На основании ранее проведенных инженерно-технических исследований было решено произвести гидроизоляцию фундаментов, устройство отмостки по всему периметру здания. Проектом предлагается перепланировка помещений с сохранением основной планировочной структуры несущих подлинных стен, реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стен методом вычинки, ремонтно-реставрационные работы по образовавшимся трещинам в кирпичной кладке посредством инъектирования, восстановление штукатурки и окраски.

Из документации также следует, что необходима полная замена покрытия пола и потолка, комплекс мероприятий ремонтно-реставрационных работ по чердачному помещению с устройством утепления чердачного перекрытия. Научно-проектной документацией предусмотрена и полная замена покрытия кровли на металлочерепицу. При этом решено оставить существующую стропильную систему. После проведения реставрационных работ по фасадам будет выполнено устройство водосточной системы здания. Также предполагается произвести полную замену напольного покрытия и конструкций полов, замену оконных блоков на ПВХ с двойным остеклением, наружных дверей – на металлические.

Здание, построенное не позднее 1872 года, представляет собой пример гражданской архитектуры позднего классицизма. В комплексе с другими постройками, расположенными на рассматриваемом участке, оно составляет комплекс зданий бывшей Первой городской полицейско-пожарной части. В акте экспертизы отмечено, что на сегодняшний день в ансамбле утрачена присущая всем полицейским участкам того времени пожарная каланча.

Историко-культурной ценностью объекта является аутентичность архитектурно-художественных решений, габаритов на период второй половины XIX – начала ХХ веков. Объект сохранен без существенных утрат. В окружающей современной застройке города он отражает период застройки Орла второй половины XIX века. Данный памятник является единственной сохранившейся полицейско-пожарной частью в Орле. Он был принят на государственную охрану в 1993 году решением малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов. Границы его территории были утверждены приказом областного управления по государственной охране объектов культурного наследия в апреле 2016 года.

ИА «Орелград»