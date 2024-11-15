«Дорожная служба» начала стоить путь к храму

Орловские дорожники выполняют работу в рамках благотворительного контракта.

Об этом сообщили в официальных соцсетях предприятия.

Работы стартовали в Новодеревеньковском районе в селе Залесное. Здесь находится православная церковь Покрова Пресвятой Богородицы с достаточно богатой историей.

Храм строили с 1903-го по 1910-й годы. Он является объектом культурного наследия муниципального значения. Здание оформлено в федеральную собственность.

Известно, что инициатива по строительству дороги исходила не от предприятия, однако «Дорожная служба» «откликнулась на призыв».

«Наш долг, как и долг каждого гражданина, сохранять и беречь культурное и духовное наследие России», – пояснили дорожники.

ИА «Орелград»