«Дорожная служба» начала стоить путь к храму

15.11.2024 | 11:44 ЖКХ, Новости

Орловские дорожники выполняют работу в рамках благотворительного контракта.

Фото: “Дорожная служба”

Об этом сообщили в официальных соцсетях предприятия.

Работы стартовали в Новодеревеньковском районе в селе Залесное. Здесь находится православная церковь Покрова Пресвятой Богородицы с достаточно богатой историей.

Храм строили с 1903-го по 1910-й годы. Он является объектом культурного наследия муниципального значения. Здание оформлено в федеральную собственность.

Известно, что инициатива по строительству дороги исходила не от предприятия, однако «Дорожная служба» «откликнулась на призыв».

«Наш долг, как и долг каждого гражданина, сохранять и беречь культурное и духовное наследие России», – пояснили дорожники.

Фото: “Дорожная служба”

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования