В Орле угнали мотоцикл за полмиллиона рублей

Кражу транспорта раскрыли.

Мотоцикл уже изъяли у предполагаемых злоумышленников и передали владельцу. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Известно, что речь идёт о мотоцикле «Кавасаки» стоимостью порядка 500 тысяч рублей. Орловец припарковал его на улице Нормандия-Неман у жилого дома. Однако затем не нашёл транспорт на прежнем месте.

Полиция установила, что к угону может быть причастен 23-летний житель области. Правоохранители нашли двухколёсный транспорт в одном из районов в хозяйственной постройке, принадлежащей молодому человеку.

Подозреваемый дал признательные показания. Парень рассказал, что перевёз мотоцикл в район из Орла на арендованной «Газели». При этом он обманул водителя, заявив, что транспорт является его собственностью.

ИА «Орелград»