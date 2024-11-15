Орловчанка отработает 270 часов за 319 тысяч рублей

Женщину уличили в мошенничестве.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, она незаконно получала социальные выплаты.

Известно, что женщина была зарегистрирована в посёлке Змиёвка. Дело рассматривал Мировой суд Свердловского района. Орловчанке вменили статью 159.2 УК РФ, часть 1.

Выплаты полагались ей как зарегистрированной в зоне со льготным статусом (вследствии аварии на Чернобыльской АЭС). Однако фактически орловчанка жила в другом месте. Тем не менее, она обратилась за получением соответствующих выплат на себя и своего несовершеннолетнего ребёнка.

С января 2012-го по август текущего годов она незаконно получила около 319 тысяч рублей. Суд признал её виновной и назначил 270 часов обязательных работ.

Также с осужденной взыщут сумму ущерба, причиненного преступлением.

Ранее сообщалось о возбуждении похожего дела в отношении жительницы Малоархангельского района.

ИА «Орелград»