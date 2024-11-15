Инспекция завершила расследование смертельного падения с высоты

15.11.2024 | 8:38 Новости, Происшествия

ЧП произошло 3 октября, сообщает госинспекция труда по Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

На территории объекта монтажник ООО «Промстроймонтаж» упал с высоты. Полученные травмы привели к гибели на месте ЧП. Дополнительное расследование несчастного случая  завершено, сообщили в ведомстве. Причиной трагедии стали неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, а также нарушения правил по охране труда при работе на высоте.

Судя по открытым данным, орловская компания «Промстроймонтаж» производит строительные работы по монтажу металлоконструкций.

ИА “Орелград”


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