Инспекция завершила расследование смертельного падения с высоты

ЧП произошло 3 октября, сообщает госинспекция труда по Орловской области.

На территории объекта монтажник ООО «Промстроймонтаж» упал с высоты. Полученные травмы привели к гибели на месте ЧП. Дополнительное расследование несчастного случая завершено, сообщили в ведомстве. Причиной трагедии стали неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, а также нарушения правил по охране труда при работе на высоте.

Судя по открытым данным, орловская компания «Промстроймонтаж» производит строительные работы по монтажу металлоконструкций.

ИА “Орелград”