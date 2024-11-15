На орловских ярмарках все активнее внедряют онлайн-кассы

В следующем году их начнут использовать те, кому пока это делать не обязательно.

В Орловской области по состоянию на 1 октября 2024 года на ярмарках и организованных местах торговли предпринимательскую деятельность с применением контрольно-кассовой техники (ККТ) осуществляли 932 налогоплательщика, что на 3,3 процента больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Общее количество ККТ на указанную дату составило 1093 единицы, или на 6,2 процента больше, чем было годом ранее. Такие статистические данные привела пресс-служба регионального Управления ФНС России.

В налоговой службе говорят, что инвентаризация предпринимательской деятельности, в том числе на 50 ярмарках и организованных местах торговли, осуществляется на постоянной основе. В частности, проводится мониторинг выручки, зафиксированной с применением ККТ, а также ведется разъяснительная работа с покупателями и продавцами по вопросу выдачи кассовых чеков.

«Корректность чека можно проверить через мобильное приложение «Проверка чека» или через функционал проверки чека в разделе «Контрольно-кассовая техника» на сайте ФНС России, – отмечают в ведомстве. – Сервисы позволяют быстро и удобно проверить кассовый чек на соответствие законодательству Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники и сообщить о нарушении в случае необходимости».

В УФНС также предупредили о том, что с 1 марта 2025 года изменятся правила торговли на рынках и ярмарках. Произойдет это в связи с вступлением в силу Федерального закона №273-ФЗ, в соответствии с которым уточнен порядок применения контрольно-кассовой техники при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг на ярмарках. В частности, будет сокращен перечень видов деятельности, при которых на розничном рынке, ярмарке или выставке не требуется применение ККТ.

Те налогоплательщики, которые ранее могли не применять онлайн-кассы на рынках и ярмарках, начиная с 1 марта 2025 года, будут обязаны их использовать. Однако для них предусмотрен своего рода переходный период: до 1 января 2026 года они могут не указывать в кассовом чеке наименования и количество товара. Без ККТ на рынках и ярмарках смогут работать только отдельные организации и ИП, применяющие ЕСХН и использующие для торговли не более трех торговых мест, индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, за исключением кредитных.

ИА «Орелград»