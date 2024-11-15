Орловскую пшеницу испытали перед отправкой в Египет

Соответствие партии семян требованиям проверили в испытательной лаборатории.

Орловский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверил соответствие партии семян пшеницы «Сударыня» требованиям для экспорта в Египет. Как уточнили в учреждении, образцы яровой пшеницы поступили в отдел карантина растений и качества семян Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории. Эксперты провели энтомологические, гербологические, бактериологические и микологические испытания и анализы. В результате исследований в партии семян карантинных объектов обнаружено не было. Словом, партия готова к отправке в Египет.

«Сорт «Сударыня» — это яровая пшеница среднего срока созревания, отличающаяся высокой урожайностью (на 1,8 ц/га выше среднего стандарта) и хорошими хлебопекарными качествами, – пояснили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – В регионах выращивания этого сорта пшеницы можно ожидать урожайности 25,2 ц/га. Орловская фитосанитарная испытательная лаборатория обеспечивает фитосанитарную безопасность экспортируемой сельскохозяйственной продукции, гарантируя соответствие товара требованиям страны-импортера».

Тем временем пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора сообщила, что в минувшем октябре под контролем сотрудников ведомства из Орловской области было экспортировано 19,4 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. В сентябре-октябре темпы отгрузки зерна за рубеж снизились, но показатели экспорта зерновой продукции за 10 месяцев 2024 года остались на уровне прошлогодних — 1,3 миллиона тонн Орловская область отгрузила за рубеж вместе с Курской областью.

«Ключевым покупателем зерна двух регионов остается Латвия, импортировавшая порядка 61 процента от общего объема отгруженного за рубеж зерна, – уточнили в ТУ Россельхознадзора. – Прибалтийская страна традиционно закупает пшеницу, ячмень и солод. В лидерах также — Республика Беларусь, на чью долю приходится 20 процентов экспортного объема, это зерно пшеницы, кукурузы, ячменя и продукты переработки зерна. Китай импортировал лузгу гречневую, которая составила 5 процентов экспортированных грузов. Отечественная продукция также отгружалась в Армению, Казахстан, Молдову, Узбекистан, Израиль и другие страны».

По результатам лабораторных исследований карантинные объекты для стран-импортеров не были выявлены. Отгруженная подкарантинная продукция отвечала всем заявленным требованиям, добавили в Управлении Россельхознадзора.

ИА «Орелград»