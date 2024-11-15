Малый бизнес становится крупнее в Орловской области

В регионе сократилось количество микропредприятий.

Правительство Орловской области в своем социально-экономическом прогнозе отметило, что к концу 2024 года количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в регионе увеличится на 112 единиц. А к 2027 году, по консервативному варианту прогноза, их количество увеличится еще на 2,2 процента. В настоящее время преобладающими сферами деятельности малого и среднего бизнеса в Орловской области являются торговля, грузовые перевозки, строительство, обрабатывающие производства, сельское хозяйство и деятельность по операциям с недвижимым имуществом. Другие источники позволяют проследить динамику и структуру местного бизнеса.

Так, по состоянию на 10 января 2024 года, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в Орловской области насчитывалось 7038 предприятий малого и среднего предпринимательства, в том числе: 65 средних предприятий, 707 малых предприятий и 6266 микропредприятий. Число индивидуальных предпринимателей, сведения о которых находятся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, на тот момент составляло 17 951 единиц.

А по состоянию на 10 июля 2024 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составило 24 317 единиц, что на 9,8 процента больше уровня аналогичного периода 2023 года. Так, в регионе насчитывалось 68 средних предприятий, 721 малое предприятие и 6039 микропредприятий. Правда, количество индивидуальных предпринимателей сократилось тогда до 17 489 единиц. Однако обновленные данные свидетельствуют о том, что число предпринимателей снова пошло в рост.

К слову, в 2023 году оборот средних, малых и микропредприятий в Орловской области составил 258,9 миллиарда рублей. В 2024 году, по предварительной оценке областных властей, оборот предприятий увеличится на 13,2 миллиарда рублей, и составит 105,1 процента к уровню 2023 года. На ближайшие годы также планируется ежегодное увеличение оборота предприятий, который в 2027 году, предположительно, составит 303,1 миллиарда рублей с темпом роста к уровню 2023 года – 117,1 процента.

ИА «Орелград»