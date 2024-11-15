Область обещает учитывать мнения о рекламе

Рынок наружной рекламы получил еще один нормативный акт.

Правительство Орловской области утвердило порядок учета мнения органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов при реализации полномочий, предусмотренных Законом «О перераспределении полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области». Контроль за исполнением постановления губернатор Андрей Клычков оставил за собой.

Напомним, что указанный выше закон был принят в 2021 году. В соответствии с ним полномочия в сфере наружной рекламы перешли к властям региона. Профильный департамент сам проводит соответствующие торги. Муниципалитеты, с одной стороны, остались как бы в стороне, но с другой стороны они по-прежнему отвечают за значительную часть вопросов на данном рынке. Например, местные власти утверждают дислокацию размещения мест для наружной рекламы.

Как раз в эти дни региональная антимонопольная служба пытается добиться, чтобы во всех муниципальных образованиях Орловской области такие схемы были утверждены. Либо чтобы местные власти официально приняли решение о том, что такой схемы у них не будет, как не будет и мест размещения наружной рекламы. Как уже рассказывал «Орелград», антимонопольщики еще весной провели проверку и выдали муниципалитетам предписания. Некоторые их исполнили, другие не уложились или не пожелали уложиться в срок, за что на них завели антимонопольные дела.

Новый порядок добавляет веса органам местного самоуправления в сфере рекламы. Учет их мнения возложен на департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области, который будет делать необходимые запросы местным властям, направлять им на своего рода экспертизу свои инициативы и предложения в сфере рекламы, согласовывать с ними конкретные вопросы. Учет мнения органов местного самоуправления предусмотрен в нескольких формах.

В частности, это может быть механизм согласования департаментом с органом местного самоуправления перечня мест размещения рекламных конструкций, включенных в схему соответствующего муниципального образования, в отношении которых планируется проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Также департамент вправе согласовывать с местными властями форму проведения торгов.

ИА «Орелград»