Орловцы выступили против хостела в частном секторе

По словам собственника, он строит дом на две семьи.

Накануне, 14 ноября, состоялись публичные слушания по поводу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта на улице Новой в Орле. На участке с кадастровым номером 57:25:0010204:154 возведено трехэтажное строение. Собственники уже по факту попросили разрешения на увеличение максимального процента застройки с 37 до 43,5%, а также допустить минимальный отступ около полутора метров от границ участка с юго-восточной и северо-восточной стороны. Пятно застройки, судя по схеме, 20 на 16 метров. До ближайшего соседского дома около пяти метров.

По словам представителя заинтересованной стороны, проводилась реконструкция существующего дома. По словам соседей, от старого строения не осталось и камня. По версии собственников, строится жилой дом. По мнению соседей, это будет хостел, об этом свидетельствует планировка – по 10 комнат на этаже. Также возникли вопросы по затенению соседних участков, нагрузке на существующие коммунальные сети.

Модератор публичных слушаний отметила, что итоговое использование здания будет известно после завершения строительства. Также, граждане, чьи права, по их мнению, нарушены, могут обратиться за защитой в суд. Темой же публичных слушаний является предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

«Смысл заседания?» – поинтересовалась одна из споривших орловчанок.

ИА “Орелград”