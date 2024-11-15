Орёл чистили от снега в режиме «34 на 34»

В городе и регионе ухудшилась погода.

Практически все предыдущие сутки и большую часть этой ночи в областном центре шёл мокрый снег со слабым дождём. Сейчас снегопад продолжается. Ожидается, что уже к завтрашнему вечеру неустойчивый «ноль» сменится небольшим, но устойчивым «плюсом», после чего выпавший снег растает.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, этой ночью улицы чистили 34 уборщика территорий и 34 машины муниципального предприятия «Спецавтобаза». Среди этой техники была 21 комбинированная дорожная машина, четыре фронтальных погрузчика и девять тротуароуборочных тракторов.

Кстати, несколько дней назад на дороги Орла впервые вышел «Чистодор» – особый спецавтомобиль. Это подметально-уборочная машина элеваторного типа. С сентября в распоряжении «Спецавтобазы» находятся два таких автомобиля.

ИА «Орелград»