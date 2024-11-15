Орловское УФСБ отбирает абитуриентов для ведомственных вузов

15.11.2024 | 15:16 Новости, Образование

Старшеклассникам предлагают связать свою будущую жизнь с Федеральной Службой Безопасности.

Фото: ИА “Орелград”

Будущие выпусники школ могут поступить в ведомственные учебные заведения, где готовят офицеров и прапорщиков (мичманов) по программам высшего и среднего профессионального образования:

  • Академия ФСБ России (г. Москва),
  • Институт ФСБ России (г. Санкт-Петербург),
  • Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва),
  • Голицынский пограничный институт ФСБ России (г. Голицыно, Московская область),
  • Калининградский пограничный институт (г. Калининград),
  • Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа, Краснодарский край),
  • Академия ФСО России (г. Орел).

Набор ведётся по следующим направлениям:

  • юриспруденция,
  • информационная безопасность,
  • инженерно-техническое обеспечение,
  • пограничная деятельность,
  • переводоведение,
  • психология.

Лица, прошедшие конкурсный и профессиональный отбор, зачисляются на военную службу и назначаются на должности слушателей. На втором курсе обучения, по достижении совершеннолетнего возраста, с ними заключается первый контракт о прохождении военной службы. Период обучения в ведомственном учебном заведении засчитывается в срок такой службы.

Выпускники, которые успешно оканчивают заведения, получают работу, а также ряд социальных гарантий. В том числе:

  • включение в накопительную ипотечную систему с последующим использованием средств на приобретение жилья;
  • бесплатное получение медицинской помощи в ведомственных организациях;
  • льготное лечение и отдых в санаториях и на курортах;
  • основной, дополнительный и учебные отпуска;
  • пенсионное обеспечение.

По вопросам поступления в данные заведения нужно обращаться в УФСБ России по Орловской области.

Телефоны для справок:

  • 8 (4862) 43-76-23 и 8 (4862) 43-76-25 (для поступающих в Академию ФСБ России, пограничные институты, Институт береговой охраны ФСБ России);
  • 8 (4862) 43-76-26 (для поступающих в Институт ФСБ России в г. Санкт-Петербург);
  • 8 (4862) 43-75-08 и 8 (4862) 43-76-28 (для поступающих в Академию ФСО России).

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

ИА “Орелград”


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