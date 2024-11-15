Орловское УФСБ отбирает абитуриентов для ведомственных вузов

Старшеклассникам предлагают связать свою будущую жизнь с Федеральной Службой Безопасности.
Будущие выпусники школ могут поступить в ведомственные учебные заведения, где готовят офицеров и прапорщиков (мичманов) по программам высшего и среднего профессионального образования:
- Академия ФСБ России (г. Москва),
- Институт ФСБ России (г. Санкт-Петербург),
- Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва),
- Голицынский пограничный институт ФСБ России (г. Голицыно, Московская область),
- Калининградский пограничный институт (г. Калининград),
- Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа, Краснодарский край),
- Академия ФСО России (г. Орел).
Набор ведётся по следующим направлениям:
- юриспруденция,
- информационная безопасность,
- инженерно-техническое обеспечение,
- пограничная деятельность,
- переводоведение,
- психология.
Лица, прошедшие конкурсный и профессиональный отбор, зачисляются на военную службу и назначаются на должности слушателей. На втором курсе обучения, по достижении совершеннолетнего возраста, с ними заключается первый контракт о прохождении военной службы. Период обучения в ведомственном учебном заведении засчитывается в срок такой службы.
Выпускники, которые успешно оканчивают заведения, получают работу, а также ряд социальных гарантий. В том числе:
- включение в накопительную ипотечную систему с последующим использованием средств на приобретение жилья;
- бесплатное получение медицинской помощи в ведомственных организациях;
- льготное лечение и отдых в санаториях и на курортах;
- основной, дополнительный и учебные отпуска;
- пенсионное обеспечение.
По вопросам поступления в данные заведения нужно обращаться в УФСБ России по Орловской области.
Телефоны для справок:
- 8 (4862) 43-76-23 и 8 (4862) 43-76-25 (для поступающих в Академию ФСБ России, пограничные институты, Институт береговой охраны ФСБ России);
- 8 (4862) 43-76-26 (для поступающих в Институт ФСБ России в г. Санкт-Петербург);
- 8 (4862) 43-75-08 и 8 (4862) 43-76-28 (для поступающих в Академию ФСО России).
Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.
ИА “Орелград”