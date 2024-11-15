Орловское УФСБ отбирает абитуриентов для ведомственных вузов

Старшеклассникам предлагают связать свою будущую жизнь с Федеральной Службой Безопасности.

Будущие выпусники школ могут поступить в ведомственные учебные заведения, где готовят офицеров и прапорщиков (мичманов) по программам высшего и среднего профессионального образования:

Академия ФСБ России (г. Москва),

Институт ФСБ России (г. Санкт-Петербург),

Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва),

Голицынский пограничный институт ФСБ России (г. Голицыно, Московская область),

Калининградский пограничный институт (г. Калининград),

Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа, Краснодарский край),

Академия ФСО России (г. Орел).

Набор ведётся по следующим направлениям:

юриспруденция,

информационная безопасность,

инженерно-техническое обеспечение,

пограничная деятельность,

переводоведение,

психология.

Лица, прошедшие конкурсный и профессиональный отбор, зачисляются на военную службу и назначаются на должности слушателей. На втором курсе обучения, по достижении совершеннолетнего возраста, с ними заключается первый контракт о прохождении военной службы. Период обучения в ведомственном учебном заведении засчитывается в срок такой службы.

Выпускники, которые успешно оканчивают заведения, получают работу, а также ряд социальных гарантий. В том числе:

включение в накопительную ипотечную систему с последующим использованием средств на приобретение жилья;

бесплатное получение медицинской помощи в ведомственных организациях;

льготное лечение и отдых в санаториях и на курортах;

основной, дополнительный и учебные отпуска;

пенсионное обеспечение.

По вопросам поступления в данные заведения нужно обращаться в УФСБ России по Орловской области.

Телефоны для справок:

8 (4862) 43-76-23 и 8 (4862) 43-76-25 (для поступающих в Академию ФСБ России, пограничные институты, Институт береговой охраны ФСБ России);

8 (4862) 43-76-26 (для поступающих в Институт ФСБ России в г. Санкт-Петербург);

8 (4862) 43-75-08 и 8 (4862) 43-76-28 (для поступающих в Академию ФСО России).

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

ИА “Орелград”