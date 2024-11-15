В Орле проект ремонта двора скорректировали с помощью прокуратуры

15.11.2024 | 14:53 ЖКХ, Новости

Проблемы выявили при ремонте дворовой территории у дома по Розы Люксембург, 52.

Орёл, улица Розы Люксембург, дом 52. Фото: www.google.cm/maps

Жильцы сами направили обращение в надзорное ведомство.

Оказалось, что благоустройство этого двора выполнялось в рамках соответствующей программы. Однако эскизный проект не согласовали с представителем заинтересованных лиц многоквартирного дома.

Жильцы не смирились с этой ситуацией и привлекли к решению проблемы прокуратуру. Работы приостановили. Орган надзора внёс представление «Объединенному муниципальному заказчику города Орла».

После этого в проект внесли необходимые изменения. Благоустройство возобновили. К настоящему моменту работы уже завершены, хотя пока не приняты.

«Прокуратура Заводского района города Орла осуществляет надзорное сопровождение приёмки работ», – добавили в ведомстве.

Благоустройством занимался «Дорстрой 57», хорошо известный орловцам, но не только с лучшей стороны.

ИА «Орелград»


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