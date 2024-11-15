В Орле проект ремонта двора скорректировали с помощью прокуратуры

Проблемы выявили при ремонте дворовой территории у дома по Розы Люксембург, 52.

Жильцы сами направили обращение в надзорное ведомство.

Оказалось, что благоустройство этого двора выполнялось в рамках соответствующей программы. Однако эскизный проект не согласовали с представителем заинтересованных лиц многоквартирного дома.

Жильцы не смирились с этой ситуацией и привлекли к решению проблемы прокуратуру. Работы приостановили. Орган надзора внёс представление «Объединенному муниципальному заказчику города Орла».

После этого в проект внесли необходимые изменения. Благоустройство возобновили. К настоящему моменту работы уже завершены, хотя пока не приняты.

«Прокуратура Заводского района города Орла осуществляет надзорное сопровождение приёмки работ», – добавили в ведомстве.

Благоустройством занимался «Дорстрой 57», хорошо известный орловцам, но не только с лучшей стороны.

ИА «Орелград»