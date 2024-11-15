В Орле завершилась реконструкция котельной на Авиационной

15.11.2024 | 16:38 ЖКХ, Новости

Однако она всё ещё не запущена.

Новость сообщил мэр города Юрий Парахин.

Речь идёт о котельной, которая находится в 907-м квартале на Авиационной, 1. По словам мэра, здесь наконец-то заменили все три котла.

Сейчас на котельной проводятся пусконаладочные работы. Парахин пообещал потребителям, что подача тепла в дома начнётся с 19 ноября. Услуга будет предоставляться 49 жилым зданиям, а также двум детским садам и одной школе.

Напомним, реконструкция завершилась с опозданием. В связи с этим подрядчику выставили претензию на 30 миллионов.

После наступления холодов всё это время 907-й квартал получал тепло по резервной схеме — от котельной на Латышских стрелков, 109.

ИА «Орелград»


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