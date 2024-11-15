Подрядчик рассказал о ситуации на «Орловском Титанике»

Сейчас выполняются отделочные работы.

Руководитель ООО «Стрела» Виктор Мотора оценил степень их готовности в 50 или 60 процентов. Об этом глава компании-подрядчика заявил в интервью телеканалу «Первый областной».

В здании будет одиннадцать этажей, включая два технических. Сейчас работы идут на восьми. В декабре они должны завершиться — причём полностью, «под ключ». Затем компания приступит к отделке оставшихся этажей.

Также известно, что на минувшей неделе строящийся метацентр стали отапливать. Сейчас там работают около 280 рабочих ООО «Стрела».

Параллельно «Орёлгосзаказчик» закупает медицинское оборудование. Ранее сообщалось, что заключить контракты нужно по 350 позициям, причём сделать это надо до конца текущего года.

ИА «Орелград»