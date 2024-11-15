Трое молодых орловцев вешали кредиты на граждан через Госуслуги

15.11.2024 | 12:20 Криминал, Новости

Так продолжалось около года.

Фото: ИА “Орелград”

Такова текущая версия следствия. Уголовные дела возбуждены по статьям «мошенничество» и «неправомерный доступ к компьютерной информации».

Подозреваемые — трое жителей нашего региона. Одному из них 18 лет, двум другим — по 19. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Преступная деятельность продолжалась с июля 2023-го года по май текущего. Как считает следствие, молодые люди взламывали личные кабинеты граждан на портале госуслуг. Затем на владельцев аккаунтов оформляли займы в микрокредитных и микрофинансовых организациях.

Суммы были не слишком большими – от 3 до 20 тысяч рублей. Однако на данный момент дела возбуждены уже по 35 эпизодам преступной деятельности. Также полиция проверяет причастность подозреваемых к другим подобным случаям.

ИА «Орелград»


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