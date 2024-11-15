Почти каждый десятый орловский призывник попадёт в Росгвардию

15.11.2024 | 13:05 Новости, Общество

Таковы планы на текущий осенний призыв.

Фото: 57.rosguard.gov.ru

О них рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Для прохождения службы в ведомстве отберут 38 новобранцев, призванных на срочную службу. Их направят в Калужскую область.

«Военнослужащие по призыву не будут выполнять задачи специальной военной операции», – отметили в Росгвардии.

Чтобы стать её частью хотя бы на год, нужно будет соответствовать ряду показателей, в том числе, физических и психологических.

Всего этой осенью на службу призовут около 400 парней из Орловской области (в возрасте от 18 до 30 лет). Таким образом, влиться в ряды Росгвардии сможет почти каждый 10-й призывник.

Ранее стало известно, что орловских призывников отправили защищать границу России в Калининградскую область.

 

ИА «Орелград»


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