Страховщики потребовали от ветеринаров 49 миллионов за АЧС

Иск о взыскании убытков за счет казны Орловской области рассмотрел суд.

АО «АльфаСтрахование» обратилось в Арбитражный суд региона с исковым заявлением к управлению ветеринарии о взыскании в порядке суброгации 49 235 681 рубля 52 копеек. Требования были мотивированы возмещением ООО «Мираторг-Курск» стоимости животных в связи с их изъятием по причине заболевания африканской чумой свиней.

В начале 2022 года между «АльфаСтрахование» и «Мираторг-Курск» был заключен договор страхования животных. 1 сентября 2022 производитель уведомил о выявлении положительного результата на вирус АЧС у свиней на площадке «Сомово» в Шаблыкинскинском районе. Указом губернатора в этот же день был установлен карантин. 5 сентября изъято 2 890 животных.

18 октября в управление ветеринарии Орловской области поступило заявление ООО «Мираторг-Курск» о возмещении ущерба, понесенного в результате изъятия животных при ликвидации очага особо опасной болезни. На него компания получила отказ. При этом страховщик и производитель достигли соглашения о том, что утрата животных признается страховым случаем. Величина убытка, подлежащего возмещению, была определена в сумме более 155,82 млн рублей.

«АльфаСтрахование» обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением к управлению ветеринарии Орловской области о взыскании за счет средств казны Орловской области убытков в порядке суброгации в размере более 49,23 млн рублей (из расчета рыночной стоимости более 373 тысяч килограммов мяса).

Ответчик в ходе судебного заседания требования истца не признал. На площадке ООО «Мираторг-Курск» в рамках федерального государственного ветеринарного контроля были выявлены многочисленные нарушения. Они касались организации дезинфекции обуви сотрудников и организации работы. Кроме того, компания не уведомила Госветслужбу в установленный законодательством срок обо всех случаях заболевания или гибели, а также об изменениях в поведении животных, указывающих на возможную особо опасную болезнь. А это обязательно для организаций, содержащих более тысячи голов животных. Общество не имеет права претендовать на возмещение ущерба, и, соответственно, к истцу указанное право в порядке суброгации не перешло, указали в управлении ветеринарии.

Суд также отметил, что согласно пункту 2 статьи 1083 ГК РФ, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению вреда, в возмещении может быть отказано. Законом о ветеринарии установлено, что ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы. Согласно амбулаторному журналу ООО «Мираторг-Курск», в МТР «Сомово» аборты у свиноматок участились с 28 августа. Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, проанализировав акты о падеже скота, также выяснило, что клинические признаки АЧС начали проявляться с 29 августа. Государственную ветеринарную службу ООО «Мираторг-Курск» уведомило о возникновении АЧС только 31 августа (после подтверждения лабораторных исследований). То есть через два дня после выявления заболевания по клиническим признакам.

«Что свидетельствует о сокрытии сведений о внезапном падеже или одновременном массовом заболевании животных», – указано в решении суда.

При выплате возмещения страховая компания не получила исчерпывающей информации от ООО «Мираторг-Курск» и не провела полную оценку всех обстоятельств, добросовестности поведения хозяйствующего субъекта, указал суд. При наличии установленной вины ООО «Мираторг-Курск» в распространении заболевания АЧС иск о возмещении убытков в порядке суброгации за счет казны субъекта отклонен в полном объёме.

Мотивированное решение изготовлено 13 ноября 2024 года. На него может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”