Ушёл из жизни орловский художник Михаил Никифоров

Ему было 84 года.

Никифоров являлся заслуженным работником культуры России и членом Союза художников России. Он умер в Орле 14 ноября.

Прощальная панихида пройдёт 16 ноября в 12 часов на улице Лескова, 18 (ритуальное агентство «Вечная память»).

Михаил Никифоров родился в 1940 году в Брянске. Затем поступил в Орловский государственный педагогический институт и окончил его художественно-графический факультет. Работал в профильном училище Воронежской области. Затем стал преподавателем Орловского художественного училища.

Также Никифоров как живописец участвовал во многих крупных выставках. В Орле его произведения хранятся в государственном литературном музее Тургенева, Областном краеведческом музее, музее имени Русанова, музее изобразительных искусств, народной галерее, музее Союза работников культуры и искусств.

ИА «Орелград»