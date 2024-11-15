В СИЗО Орла доставили мошенниц, обманувших орловчанку

Их задержали в Белгородской области.

Женщинам 53 года и 69 лет. Они являются жителями Белгородщины (а именно города Старый Оскол), но своё преступление, как предполагается, совершили в нашем регионе.

Как считают в Управлении МВД по Орловской области, они выполняли роль курьеров дистанционных мошенников. 79-летняя орловчанка потеряла 10 миллионов рублей.

Женщину «обрабатывали» несколько дней. Она снимала свои накопления и отдавала их курьерам. Мошенники, учитывая возраст орловской пенсионерки, предлагали ей сохранить её деньги не на «безопасном счёте», как обычно, а в «специальной ячейке».

Подозреваемые приезжали к потерпевшей целых шесть раз. В итоге полиции удалось установить их личности и задержать женщин. На данный момент они не признаю свою вину.

Белгородские женщины шесть раз приезжали за “кэшем” к одной и той же жертве. В итоге их личности были установлены.

Задержания произошли в Белгородской области. Подозреваемые утверждают, что не знают, в чьих интересах работали и уверяют, что не понимали, что делают что-то незаконное.

Сейчас они находятся в орловском СИЗО.

ИА «Орелград»