Ливны вложат миллионы рублей в развитие массового спорта

Власти города обновили паспорт целевой программы до 2029 года.

Администрация города Ливны утвердила в новой редакции паспорт муниципальной программы развития физической культуры и спорта. Срок ее действия продлен по 2029 год включительно. Ответственным исполнителем является управление культуры, молодежной политики и спорта, соисполнителями – физкультурно-оздровительный комплекс и спортивная школа. Основные задачи программы: организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, создание условий для массового занятия спортом и реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта.

Первый этап исполнения данной программы уже завершен, он был рассчитан на 2020-2023 годы. Общий объем финансирования составляет 333,989 миллиона рублей. Из них 110,997 миллиона рублей были освоены в предыдущие годы. Финансирование на 2024 год составляет 44,605 миллиона рублей, далее ежегодно планируется выделять по 35,677 миллиона рублей. Ожидается, что к моменту завершения программы доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, вырастет до 60 процентов от общего количества местного населения.

Планируется увеличение доли обеспеченности населения спортивными сооружениями (исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта) до 62 процентов к 2029 году, увеличение доли детей и молодежи, получающих дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта, до 15,6 процента к 2029 году. Кроме того, до 5,5 процента должна вырасти доля горожан, сдающих нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

К рискам реализации программы местные власти, прежде всего, отнесли финансовые риски. Они связаны с возможным сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, удорожанием стоимости товаров и услуг, а также «непрогнозируемыми инфляционными процессами». Ограничение финансирования автоматически приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь не позволит добиться увеличения систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом. Существуют и административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы.

ИА «Орелград»