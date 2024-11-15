Желуди с дефектами отдали белкам

Управление лесами Орловской области уточнило данные о сборе семян дуба.

Одним из самых активных районов по числу образовательных учреждений, принявших участие в акции по сбору желудей для посадки лесов, стал Ливенский район. Школы Сосновская, Покровская, Сергиевская, Сахзаводская, Вязовицкая и Коротышская живо откликнулись на призыв сохранить лес.

Общими усилиями был обеспечен внушительный объем семян. Часть урожая (желуди с незначительными дефектами) решили передать белкам. Пушистые грызуны обитают в Славянском парке города Ливны. Забота о лесных жителях также является частью экологической акции, главное — желание помочь тем, кто в этом нуждается, подчеркнули в управлении лесами.

«Каждый желудь, собранный ими [школьниками], приобрел особую ценность, ведь за ним стоял труд ребенка и желание сделать мир лучше».

Ранее Портал Орловской области сообщал, что учащиеся образовательных учреждений собрали во время акции 2024 года 954 килограмма желудей. К призыву сохранить лес присоединились 46 школ региона. Всего планировали собрать более двух тонн желудей. Их после проверки посеют в лесных питомниках для последующей посадки в новых зеленых массивах.

ИА “Орелград”