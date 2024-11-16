Дело о капремонте поликлиники под Орлом рассмотрел арбитраж

Проектировщики просили суд взыскать в их пользу задолженность.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Проектное Бюро «Олимп» к казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик» о взыскании задолженности по контракту и неустойки. Представитель ответчика в судебное заседание не явился, но в письменном отзыве на иск и письменных пояснениях возражал против удовлетворения требований истца.

Как следует из материалов дела, в апреле 2023 года между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и ООО «Архонт» был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники Сосковской ЦРБ. А годом ранее, в мае 2022-го, «Орелгосзаказчик» заключил контракт с ООО «ПБ «Олимп» – на проведение авторского надзора в рамках сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт поликлиники БУЗ Орловской области «Сосковская ЦРБ». Срок оказания услуг по контракту – по 14 ноября 2023 года.

Компания в сроки уложилась и оказала заказчику услуги в полном объеме. Цена контракта составляла 66 539,98 рубля. Однако казенное учреждение услуги не приняло и не оплатило, сославшись на недостатки в работе. Стороны вступили в переписку, и в ноябре 2023 года проектировщики заявили, что недостатки устранены. Работы были повторно предложены к приемке. Также истец начислил ответчику неустойку в сумме 12 010,47 рубля – за период с 10 января по 21 октября 2024 года. В январе проектировщики направляли «Орелгосзаказчику» претензию в рамках досудебного урегулирования, но она была оставлена без исполнения.

Оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд счел исковые требования подлежащими удовлетворению. Арбитраж установил, что услуги по проведению авторского надзора были выполнены в полном объеме. В рамках исполнения контракта сотрудники «ПБ «Олимп» выезжали на объект, что было подтверждено фотоотчетами о строительстве в хронлогическом порядке. Журнал авторского надзора был подготовлен. Ответчиком же не представлено доказательств неоказания услуг ООО «ПБ «Олимп» или их некачественности. Суд решил взыскать с казенного учреждения в пользу истца всю заявленную сумму задолженности и неустойки, которая будет продолжать начисляться за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательств.

ИА «Орелград»