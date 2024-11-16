Не все субсидии для НКО удалось разыграть

В Ливнах и Ливенском районе подвели итоги проведенных конкурсов.

Власти Ливен и Ливенского района озвучили итоги конкурсов для социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), победа в котором давала право на получение субсидий из местных бюджетов. Для этого соискатели должны были подать заявку и проект, на реализацию которого и выдается субсидия. Результаты оказались очень разными. Так, администрация Ливенского района признала несостоявшимся конкурс по предоставлению субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям. Причина – отсутствие заявок на участие.

В Ливнах, как сообщает местная администрация, в рамках аналогичного конкурса было подано две заявки. В первом случае прловская региональная общественная организация «Поисковый отряд «Подвиг» представила проект «Шаги к Будущему». На средства субсидии в данном случае можно будет приобрести оборудование для проведения выездных экспозиций музея поискового отряда в образовательных организациях и на общественных территориях города.

«Ливенская городская организация Орловской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов представила проект «Встреча с прекрасным», который предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на расширение эстетического кругозора жителей города, имеющих инвалидность: посещение Орловского государственного академического театра имени И.С. Тургенева, экскурсии в музей, участие в мастер-классах и другие, – добавили в администрации города Ливны. – 5 ноября были подведены итоги конкурса и определены размеры предоставляемых субсидий из бюджета города. Теперь социально ориентированным некоммерческим организациям предстоит реализовать свои проекты».

Тем временем администрация города Мценска в новой редакции утвердила паспорт муниципальной программы «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций». Изменения коснулись этапов и сроков реализации, а также объемов бюджетных ассигнований. Действие программы рассчитано на 2025-2027 годы. Общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию, составляет 187,2 тысячи рублей: ежегодно власти будут выделять по 62,4 тысячи рублей. Финансирование полностью ляжет на местный бюджет.

ИА «Орелград»