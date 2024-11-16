Во Мценске усилят антитеррористическую работу

Реализация запланированных мероприятий пройдет в рамках муниципальной программы.

Администрация города Мценска в новой редакции утвердила муниципальную программу профилактики терроризма и экстремизма. Ее реализация стартовала в городе в 2020 году. Срок ее действия продлен до 2027 года включительно. По сравнению с первоначальной редакцией в программе появились некоторые новые цели и задачи. В их число, например, вошло распространение антитеррористического контента, разъясняющего формы и методы деятельности украинских спецслужб по вовлечению граждан РФ в диверсионно-террористическую деятельность.

Кроме того, программой предусмотрено распространение, с увеличением объемов выпуска, печатных памяток, оформленных стендов по тематике противодействия экстремизму и терроризму, проведение все большего числа акций, общественных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в том числе акции «Молодежь против экстремизма». Будет расти количество совместных заседаний и тренировок по ликвидации и минимизации последствий теракта.

Также программой запланирован рост доли объектов учреждений культуры и образования, оснащенных средствами технической защиты и системами оповещения. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет всего 32 тысячи рублей, которые будут выделены из местного бюджета в ближайшие три года. Однако большая часть запланированных мероприятий не требует финансирования.

Тем временем в Орле прошел региональный форум «Консолидация российского общества в противодействии идеологии терроризма, экстремизма, неонацизма». Как сообщили в ОГУ имени Тургенева, в стенах Фундаментальной библиотеки он собрал свыше 200 студентов из нескольких вузов Орла. Перед ними выступили представители силовых и правоохранительных ведомств.

«В ходе форума обсуждались насущные вопросы о противодействии идеологии терроризма и экстремизма на территории Орловской области, – уточнили в ОГУ. – Эксперты отметили, что только с момента начала специальной военной операции в регионе было зафиксировано 9 случаев террористических актов, совершенных жителями по указанию украинской стороны. Задания поступают самые разные. Например, поджог релейных шкафов на ж/д путях или сотовых вышках».

ИА «Орелград»