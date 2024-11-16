Депутаты утвердят нового главу Орловского округа

Имя нового главы станет известно после подведения итогов конкурса.

Орловский окружной Совет народных депутатов включил в повестку дня своего ближайшего заседания вопрос об избрании Главы Орловского муниципального округа Орловской области. Решение будет принято в соответствии со статьей 36 муниципального устава. Сессия назначена на 21 ноября. Сначала депутатам предстоит утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии по выборам главы. Кстати. Она была создана местным парламентом.

Затем, после подведения итогов, депутатам предстоит проголосовать за избрание главы, официальным днем вступления в должность которого станет 22 ноября 2024 года. А решение депутатов вступит в силу с даты его принятия, то есть 21 ноября. Имена конкретных претендентов пока не называются, 8 ноября прошел первый этап конкурсного отбора, а второй этап, 15 ноября, и должен завершиться оформлением протокола №2, который впоследствии обсудят парламентарии. В настоящий момент обязанности главы временно исполняет Александр Черных.

Как уже рассказывал «Орелград», решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орловского муниципального округа окружной совет принял на своей сентябрьской сессии. Поводом для этого послужил уход с данного поста предыдущего главы Романа Жукова. Свой пост он сам оставил в августе текущего года. Заявки и документы от соискателей принимались в течение всего октября. Претендентам требовалось представить также ряд справок, в том числе об отсутствии судимости и медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений.

На день проведения конкурса у соискателя не должно быть ограничений пассивного избирательного права. Обязательно наличие высшего образования и опыта профессиональной деятельности в области государственного или муниципального управления, экономики, финансов и хозяйственного управления, знание Конституции РФ, федеральных и региональных законов, указов президента и постановлений правительства страны. При проведении конкурсного отбора комиссия должна обратить внимание на наличие у претендентов навыков оперативного принятия и реализации управленческих решений, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций и т.д.

ИА «Орелград»