В Ливнах граждан чаще всего штрафуют за нарушение тишины

Итоги работы административной комиссии обсудили в мэрии.

Как сообщает администрация города Ливны, на оперативном совещании у главы города о работе административной комиссии за 9 месяцев текущего года. С докладом выступила главный специалист юридического отдела Ирина Рогожина, перечислившая наиболее «популярные» административные правонарушения, зафиксированные в этом году в Ливнах. Так, сотрудники органов внутренних дел МВД «Ливенский» составили 38 протоколов по статье 10.1 «Нарушение тишины и покоя граждан». Все они были рассмотрены административной комиссией. В 26 случаях нарушители отделались предупреждениями, а оставшимся 12-ти гражданам были выписаны штрафы на общую сумму 11 тысяч рублей.

Другие протоколы, рассмотренные комиссией, составляли сотрудники городского управления ЖКХ. Здесь лидером оказалась статья 6.2 «Нарушение законодательства в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и предоставления коммунальных услуг». Комиссией было вынесено 17 предупреждений и назначено три штрафа на общую сумму 1500 рублей. Еще пять протоколов было составлено за нанесение надписей, рисунков, графических изображений и размещение, расклеивание, вывешивание объявлений, листовок, плакатов, афиш и иных информационных материалов вне отведенных для этих целей мест.

Нарушителей оштрафовали на общую сумму 17 тысяч рублей. По словам Ирины Рогожиной, в этом году отмечено снижение количества административных протоколов по данной статье, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Это связано с системной работой должностных лиц отдела благоустройства и экологии управления ЖКХ администрации по пресечению размещения и расклеивания информационных материалов в местах, не отведенных для этих целей», – считает докладчик.

Еще один штраф в размере 2 тысячи рублей был выписан нарушителю по статье 5.3 «Организация сброса отходов производства и потребления с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления». Кроме того, 10 протоколов составили сотрудники комитета экономики предпринимательства и торговли администрации города, а именно по статье 8.2 «Нарушение схемы размещения нестационарных объектов, ежегодно утверждаемой постановлением администрации». Комиссия рассмотрела их и назначила штрафы на общую сумму 48 тысяч рублей.

«Административная комиссия при администрации города в отчетном периоде рассмотрела 74 материала об административных правонарушениях, – уточнила Ирина Рогожина. – Вынесено 43 предупреждения и 31 административный штраф. Общая сумма наложенных административных штрафов за 9 месяцев 2024 года составила 86 тысяч рублей. Процент взыскания в отчетном периоде – 58,2 процента. За аналогичный период прошлого года общая сумма наложенных штрафов составляла 125 тысяч рублей».

ИА «Орелград»