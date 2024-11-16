«Дорожная служба» поспорила с «Орелгосзаказчиком» из-за снега

Спор двух госпредприятий рассудил областной арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению государственного унитарного предприятия «Дорожная служба» к казенному учреждению «Орелгосзаказчик». В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, выступила Госавтоинспекции ОМВД России по Свердловскому району. Речь в иске шла о взыскании задолженности по контракту в размере 53 364 рублей, а также неустойки за просрочку исполнения обязательств и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2022 году между ГУП ОО «Дорожная служба» и КУ ОО «Орелгосзаказчик» был заключен государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд, а именно: на содержание дорог общего пользования. Перечень автомобильных дорог, мостов, линий электроосвещения, очистных сооружений, светофорных объектов, подлежащих содержанию, был четко установлен в контракте. Согласно заданию на февраль 2024 года планировалось проведение работ по очистке дороги от снега автодороги «Змиевка – Глазуновка – Тросна».

Как указал истец, планируемые работы по очистке дороги от снега, очистке обочин от снега, распределению песко-соляной смеси и обслуживанию системы мониторинга характеристик подвижных объектов на автодороге были выполнены, что подтверждается журналом производства работ. Данные о прохождении работающей техники по участку автодороги конкретизированы отчетом мониторинга системы ГЛОНАСС. В конце марта подрядчик подписал акт о приемке выполненных работ на общую сумму 136,258 миллиона рублей.

Заказчик же подписал акт о приемке выполненных работ на общую сумму 136,205, которые полностью оплатил. Таким образом, заказчик за работы на автодороге «Змиевка – Глазуновка – Тросна» на общую сумму 53,3 тысячи рублей отказался оплатить. Поводом для этого послужили данные ГАИ. Сотрудники Госавтоинспекции в феврале 2024 года побывали на той же дороге и провели обследование, зафиксировав «присутствие рыхлого и талого снега, наличие зимней скользкости и снежного наката на автодороге».

«Дорожная служба» посчитала, что уборка снега в спорный день выполнена не была, поэтому и не заплатила за нее. Но суд изучил и другие документы, в том числе проектную документацию, согласно которой интенсивность движения на автодороге «Змиевка – Глазуновка – Тросна» в 2021 году составляла более 1500 автомобилей в сутки, в 2024 году превысила 2500 автомобилей в сутки. С учетом этого доводы истца были отклонены судом как несостоятельные, в удовлетворении требований о взыскании задолженности было отказано.

ИА «Орелград»