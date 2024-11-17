На землю под Ливнами резко вырос спрос

План продажи земли в Ливенском районе оказался значительно превышен.

Администрация Ливенского района утвердила отчет об исполнении местного бюджета по итогам 9 месяцев 2024 года. Согласно ему доходы составили 670,356 миллиона рублей, что 11,1 процента выше показателя аналогичного уровня 2023 года. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Ливенского района исполнены в сумме 274,242 миллиона рублей, или 80 процентов годового плана, с ростом к аналогичному уровню 2023 года на 58,09 миллиона рублей. Власти подробно отчитались о том, какие именно доходные статьи показали наилучший результат.

Здесь обращает на себя внимание тот факт, что резко увеличились доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. По состоянию на 1 октября 2024 года, они поступили в местный бюджет в сумме 22,591 миллиона рублей, что на 17,226 миллиона рублей больше, чем было годом ранее. Рост показателя исчисляется сотнями процентов. С чем именно связан резкий рост интереса к земле, в отчете не уточняется.

Интересно и то, что на фоне роста продаж земли неожиданно снизились доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. По данной доходной статье за три квартала 2024 года было получено 18,391 миллиона рублей со спадом поступлений к уровню аналогичного периода прошлого года на 7,8 процента, или на 1,546 миллиона рублей. Кассовый план в данном случае не выполнен на 661,15 тысячи рублей.

Что касается других ключевых показателей, то по налогу на доходы физических лиц за 9 месяцев 2024 года было получено 192,817 миллиона рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 27,1 процента; акцизов по подакцизным товарам продукции, производимым на территории Российской Федерации, получено 22,883 миллиона рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 3,391 миллиона рублей. В данном случае сборы остались примерно на прошлогоднем уровне.

ИА «Орелград»