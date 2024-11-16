Орловский АПК произвел продукции на 117 миллиардов рублей

Показатели предыдущего года превышены почти на 21 процент.

В агропромышленной сфере Орловской области, по предварительным данным Орелстата, в январе-сентябре 2024 года во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 117,4 миллиарда рублей, или 120,9 процента в действующих ценах и 108,6 процента в сопоставимой оценке к уровню января-сентября 2023 года. Так, по оценке статистиков, на 1 октября текущего года в хозяйствах всех категорий было намолочено 3 миллиона тонн зерна, включая кукурузу, в первоначально-оприходованном весе и 132,5 тысячи тонн семян подсолнечника.

Также было накопано 837,8 тысячи тонн сахарной свеклы, или 140,4 процента к показателям прошлого года. К началу октября сахарная свекла была убрана с площади 22,3 тысячи га, или 36,5 процента к площади посевов. Сладких корней накопано на 37,9 процента больше, чем в прошлом году, при средней урожайности 368,4 центнера с гектара. Кроме того, к 1 октября текущего года в регионе было накопано 191,6 тысячи тонн картофеля и собрано 48,1 тысячи тонн овощей.

Сельхозорганизациями зерновые и зернобобовые культуры, без кукурузы, на ту же дату были убраны с площади 496,7 тысячи га, или 99,3 процента всех посевов. С обмолоченной площади получено в бункерном весе 2,1 миллиона тонн зерна, без кукурузы, что ниже прошлогоднего уровня на 19,8 процента. Средний намолот зерна, без кукурузы, составил 43 центнера с гектара против 51 центнера годом ранее.

Масличных культур на 1 октября было обмолочено 93,3 процента посевной площади, или 307,6 тысячи га. Намолот маслосемян увеличился на 46,6 процента и составил 702,9 тысячи тонн при средней урожайности 22,8 центнера с одного гектара. Одновременно с уборкой сельскохозяйственных культур ведутся работы по закладке урожая будущего года. Так, к началу октября текущего года уже было посеяно 267,7 тысячи га озимых на зерно и зеленый корм, зябь была вспахана на площади 237,6 тысячи га.

Что касается животноводства, то в хозяйствах всех сельхозпроизводителей по состоянию на 1 октября 2024 года по сравнению с соответствующей датой прошлого года статистики отметили снижение поголовья крупного рогатого скота на 8,3 тысячи голов, в том числе коров – на 1,3 тысячи голов. Также снизилось поголовье овец и коз – на 4 тысячи голов, птицы – на 23 тысячи голов. А вот свиней стало больше на 338,3 тысячи особей.

ИА «Орелград»