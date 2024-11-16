Ливны не стесняются судиться за землю

В суд город подает на нерадивых арендаторов.

В бюджет города Ливны за 9 месяцев текущего года от продажи земельных участков поступило 5,9 миллиона рублей, от аренды земельных участков – 14,7 миллионов рублей. Такие цифры озвучила начальник отдела земельных отношений администрации города Ливны Екатерина Жихорева. По ее словам, простым гражданам, а также руководителям предприятий, имеющих значительные суммы задолженности, ежеквартально направляются уведомления о необходимости ее погашения, также проводятся сверки взаиморасчетов с арендаторами и направляются претензии и уведомления о необходимости погашения задолженности.

«В этом году направлено 118 претензий на общую сумму около 4 миллионов рублей, – рассказала Екатерина Жихорева. – Вопросы сокращения задолженности по арендной плате также выносятся на рассмотрение рабочей группы по противодействию теневой занятости и легализации трудовых отношений. В случае, если досудебные варианты урегулирования сложившейся ситуации не работают, подаются исковые заявления о взыскании задолженности по арендной плате и пени».

Согласно озвученным данным, городские власти совершенно не стесняются и не боятся судебных тяжб, активно используя этот механизм для пополнения бюджета. Так, за 9 месяцев 2024 года в суды общей юрисдикции чиновниками было подано восемь исков на общую сумму задолженности около 2,5 миллиона рублей. На данный момент отделом судебных приставов-исполнителей по городу Ливны совместно со специалистами управления муниципального имущества в местный бюджет взыскано более 2,2 миллиона рублей.

В администрации города Ливны добавили, что в рамках реализации областного закона 140 городских семей обеспечены земельными участками для индивидуального жилищного строительства. В настоящее время на учете на получение земли состоит еще 71 семья. «Продолжается работа в рамках Федерального закона №518, по которому органы местного самоуправления наделяются полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направлению сведений о них для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. В 2024 году отработаны сведения по 4661 земельным участкам», – отметили также в муниципалитете.

ИА «Орелград»