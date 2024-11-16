Росприроднадзор не смог засудить орловского бизнесмена

Чиновники требовали взыскать с него более 11 миллионов рублей.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к индивидуальному предпринимателю. В иске был поднят вопрос о взыскании вреда, причиненного почве вследствие нарушения земельного законодательства. По мнению чиновников, предприниматель должен был выплатить 11,389 миллиона рублей.

Как следует из материалов дела, еще в 2021 году Приокским межрегиональным управлением Росприроднадзора в отношении ИП было проведено административное расследование. Основанием для него послужили «сведения о сбросе навоза свиного бесподстилочного жидкого на почвенный слой в районе села Кирово Сосковского района Орловской области». В рамках административного расследования было установлено, что компании «Знаменский СГЦ» и «Сельхозпроект» заключили договор на выполнение работ по откачке навоза из лагун.

«Сельхозпроект» нанял субподрядчика – того самого ИП, на которого теперь подали в суд. Предприниматель взял на себя обязательства по откачке жидких органических удобрений на сельскохозяйственные угодья по технологии буксируемых шлангов на объектах, указываемых «Сельхозпроектом». Для выполнения работ заказчик передал ему «технологическое оборудование шланговой системы для транспортировки и равномерного (дозированного) распределения жидких органических удобрений на сельскохозяйственных угодьях».

В августе 2021 года «в результате противоправного действия со стороны третьих лиц произошел порыв шланговой системы». В результате навоз растекся по обширному слою почвы. Общая площадь загрязнения земель составила 3200 квадратных метров. Специалист Росприроднадзора осмотрел место происшествия, отобрал пробы почвы для анализа. В лаборатории установили, что содержание загрязняющих веществ (азот нитратов) в почве превысило предельно допустимые концентрации в 3,33 раза.

По методике исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, был произведен расчет размера вреда, который составил 11,389 миллиона рублей. В качестве виновника чиновники сочли предпринимателя, но суд в своем решении указал, что доказать его вину в произошедшем они не смогли, и решил в удовлетворении исковых требований отказать. Впрочем, на решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»