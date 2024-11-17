Исполнение бюджета Ливен проверили аудиторы

Контрольно-счетная палата представила свое заключение на отчет о бюджете.

Администрация города Ливны утвердила отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2024 года. В соответствии с законом он был направлен в местную Контрольно-счетную палату, которая проанализировала документ и выдала свое заключение. В частности, была проведена проверка соблюдения требований в части внесения изменений в сводную бюджетную роспись за счет денежных средств, поступивших в бюджет города в форме прочих безвозмездных поступлений. Нарушений в данном случае не установлено.

Вместе с тем, по мнению КСП, в нарушение установленных требований Бюджетного кодекса РФ плановый объем расходов на обслуживание муниципального долга составил 79,5 тысячи рублей, но соответствующие изменения не были внесены в решение о бюджете. Этим список нарушений ограничивается. Наоборот, КСП отмечает, что в отчетном периоде все первоочередные расходные обязательства города были профинансированы в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Аудиторы обратили внимание и на тот факт, что в течение 9 месяцев текущего года в решение Ливенского городского Совета народных депутатов о бюджете четыре раза вносились изменения. В результате плановые показатели на 2024 год по доходам составили 1,654 миллиарда рублей, по расходам – 1,709 миллиарда рублей, запланированный дефицит составляет 54,955 миллиона рублей. Согласно отчету исполнение бюджета за отчетный период по доходам составило 1,222 миллиарда рублей, по расходам – 1,197 миллиарда. То есть 9 месяцев Ливны завершили с профицитом в сумме 24,664 миллиона рублей.

По сравнению с прошлым годом доходы местного бюджета увеличились на 18,439 миллиона рублей, или на 1,5 процента. Наибольшую долю в доходах составили безвозмездные поступления, которых за 9 месяцев 2024 года Ливны получили в сумме 800,673 миллиона рублей, или 69,7 процента от годовых назначений. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 421,583 миллиона рублей, или 80 процентов к годовому плану. Аудиторы отмечают большой вклад НДФЛ в пополнение казны. Сборы налога на доходы физических лиц составили 306 миллионов рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 79,3иона, или на 35 процентов.

ИА «Орелград»